عميد "التربية النوعية" بدمياط: امتحانات الترم الأول تسير بشكل طبيعى

دمياط - معتز الشربينى

وجه الدكتور أسامة زيدان، عميد كلية التربية النوعية بجامعة دمياط، لـ"اليوم السابع" فى أول تصريح له بعد توليه منصبه الشكر للقيادة السياسية ولرئيس جامعة دمياط على الثقة، مؤكدا أن الرئيسى الهدف هو خدمة طلاب الكلية، والحرص الدائم والجهد المستمر لتوفير مناخ آمن وهادئ للامتحانات التي تجرى حاليا.

وأشار زيدان إلى أن امتحانات الترم الأول تسير بشكل طبيعي هادئ وجو مناسب، مضيفا أنه أحد أبناء الكلية وأنه عمل وكيلا لشئون الطلاب بها ثم قائما بأعمال عميد الكلية لفترة، وأن لديه رؤية وخطة عمل بالتعاون مع جميع الزملاء بالكلية، ووجه زيدان كلمة لطلاب الكلية قائلا "تذكروا جميعاً أن النجاح والتوفيق مرهون بعوامل كثيرة أهمها الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت وضبط النفس فضلاً عن التركيز الشديد في الامتحانات.