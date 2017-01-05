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«ثربان التاريخي» على قائمة معالم النماص

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«ثربان التاريخي» على قائمة معالم النماص «ثربان التاريخي» على قائمة معالم النماص

قصر "ثربان التاريخي" بمحافظة النماص شمال منطقة عسير واحد من أهم المواقع التراثية التي تستقبل الزوار والسياح من مناطق المملكة، ويعد قصر ثربان من أهم المعالم التراثية والتاريخية في المنطقة بشكل عام، والمحافظة بشكل خاص، إذ يعود تاريخ بنائه نحو 200 عام، وهو أحد القصور الستة في الحي التاريخي بالنماص، ويتكون من مبنى رئيسي من 5 أدوار متكررة، و4 ملاحق خارجية، وساحتين للقصر، بالإضافة إلى مسجد. وفي الفناء الخارجي للقصر، بستان في إحدى زواياه بئر لسقيا ساكني القصر والري.

ويحكي القصر فن العمارة في المنطقة من حيث التوزيع ونمط البناء، استخدم في بناء القصر وملاحقة الأحجار، ومادة طينية معالجة للربط بين الأحجار، واسقفه من خشب العرعر، يصل سمك البناء (المتن) في اسفل القصر إلى أكثر من 120سم.

وقد نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطمي مشروعا لترميم وتطوير الفصر، ويتضمن المشروع، متحف عن تاريخ النماص، ومطعم تراثي، وسوق الحرف والأسر المنتجة، والمسجد القديم، وتهيئة ساحات للاحتفالات.

ويعد هذا المشروع من المشروعات متعددة المحاور، والتي تغطي عددًا من القضايا تتراوح ما بين الحفاظ على المباني التقليدية والتطوير الاقتصادي والسياحي المقترح.

وقد تم الانتهاء من أعمال الترميم بالمرحلة الأولى في مشروع ترميم إنقاذي لقصر ثربان، بتكلفة تقارب 400 ألف ريال، وتضمنت مرحلة الترميم الإنقاذي معالجة الأضرار في بعض المباني الملحقة بالقصر ومعالجة الشروخ وتهيئة المبنى لأعمال التأهيل الشامل بعد انتهاء الدراسات التوثيقية.

وكان قصر ثربان قد فاز بجائزة الامير سلطان بن سلمان للتراث العمراني هذا العام مع مشروع القرية التاريخية بالنماص.

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