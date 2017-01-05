2017 عام لترقب «الترفيه» بالمملكة

بدأت خلال الشهور الأخيرة من 2016 الهيئة العامة للترفيه نشاطها في الرياض، حيث انطلقت عروضها الترفيهية من جامعة الأميرة نورة ثم في مدينة جدة، كما أطلقت موقعا الكترونيا على الشبكة العنكبوتية، وحساب على تويتر @GEA_SA يتابعه أكثر من 44 الفا، ولكن لا يوجد فيه سوا تغريدات بسيطة تعرف بأعضاء مجلس إدارة الهيئة الذين اعلنت اسماءهم الأسبوع الماضي، ويتطلع الجمهور في المملكة من مواطنين ومقيمين، أن تعرف الهيئة بمختلف مناشطها، وأن يكون لها حضور إعلامي أكبر، حتى يعرفها مختلف فئات المجتمع ويتابعون كل جديد تدعمه لإسعاد الناس في مختلف مناطق المملكة.

وقد كشفت الهيئة العامة للترفيه مؤخراً أن هناك عددا من الفعاليات ستقدم في 2017، وستسعى من خلالها لإرضاء مختلف أذواق الجمهور في المملكة، ولكنها لم توضح حتى الآن تفاصيل هذه المناشط الترفيهية.