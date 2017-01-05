آل طالب يرعى جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم بالزلفي

الشيخ صالح بن محمد آل طالب

يرعى فضيلة إمام وخطيب الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن محمد آل طالب حفل (جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم) في عامها الثامن وذلك بحضور محافظ الزلفي المكلف محمد بن ناصر الجرباء والذي سيقام مساء اليوم الخميس في القاعة الماسية للمؤتمرات والاحتفالات بالزلفي وتقدر قيمة الجائزة بنصف مليون ريال، ولهذه المناسبة قال محافظ الزلفي بالنيابة محمد الجرباء فقال إن القرآن الكريم كلام الله تعالى وقد تكفل بحفظه إلى يوم القيامة، وإن من توفيق الله تعالى العناية والاهتمام بكتاب الله تعالى تعلما وتعليما ومنهج حياة، فهو محفوظ بالسطور ومحفوظ بالصدور، وإن من فضل الله علينا أن اهتمت حكومتنا الرشيدة بتعليم كتاب الله ومن ذلك افتتاح جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودعمها، وإقامة المسابقات الداخلية والدولية مثل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، وجائزة الملك سلمان على مستوى المملكة، وجائزة أمير الرياض على مستوى منطقة الرياض، وقد سار على هذا النهج المبارك رجال أعطوا وأجزلوا ومنهم صاحب هذه الجائزة الشيخ/ فوزان الفهد رحمه الله تعالى لحفظ القرآن الكريم التي تقيمها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي وسار على نهجه أبناؤه من بعده بارك الله فيهم وجعل ذلك في موازين حسنات والدهم.

الجرباء: قيادتنا الرشيدة الداعم الرئيسي لجمعيات تحفيظ القرآن

وما احتفال هذه الليلة إلا صورة معبرة عن الدور الكبير الذي تقوم به الجائزة لطلاب وطالبات المحافظة وتشجيع ودعم لهم ولهذه المحاضن الخيرية المباركة.

وختاماً أرفع الشكر والولاء لمقام خادم الحريم الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده وسمو أمير منطقة الرياض على دعمهم السخي وتشجيعهم لمتعلمي القرآن الكريم وأشكر القائمين على جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي على ما يقدمونه لأبناء وبنات المحافظة.

كما تحدث رئيس جمعية تحفيظ القرأن الكريم الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحمد قائلاً مما لا شك فيه أن من التعاون على الخير الإسهام في تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه ودعمه ماديا أو معنويا ويتمثل ذلك في تشجيع الأبناء والبنات على تعلم القرآن الكريم مع العلم أن تعلمه ليس مقصوراً على تعلم حروفه فحسب، بل يشمل التعلم العمل به والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه وهذا ما تسعى إليه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي إحدى هذه الجمعيات وهي تسعى بحسب إمكاناتها إلى الارتقاء والوصول بطلابها وطالباتها إلى مستويات أفضل ومن ذلك إقامة مسابقة الفهد لحفظ القرآن الكريم السنوية فلها بحمد الله دور بارز في تطور عمل الجمعية فجزى الله مؤسسها الشيخ فوزان الفهد وأبناءه من بعده خير الجزاء، حيث واصلوا مسيرة والدهم المباركة بارك الله فيهم وسدد على درب الخير خطاهم وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على تشجيعهم ودعمهم لجمعيات التحفيظ نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق كما نسأله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود وأن يثبتهم ويحفظهم بحفظه وأسأله أن يديم أمننا ورخاءنا.

الفوزان: الجائزة أسست لتحفز أبناء المحافظة على تعلم القرآن

وفي هذه المناسبة اشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده وسمو أمير منطقة الرياض على ما يقومون به من دعم ومؤازرة لمتعلمي القرآن الكريم وأدعو الله لمؤسس الجائزة بالمغفرة والرحمة وأشكر أبناءه على قيامهم بما تتطلبه الجائزة.

وفي الختام: أتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لفضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام الذي يقام الحفل على شرفه بارك الله فيه ونفع به الإسلام والمسلمين.

كما تحدث لـ"الرياض" رئيس الجائزة فهد بن فوزان الفهد فقال القرآن الكريم كتاب الله عز وجل فضله على سائر الكلام وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتلوه ويحفظه ويعمل به كما روي ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان خلقه القرآن).

كما أن العمل بالقرآن داخل ضمن تعلمه الذي وردت فيه الخيرية على لسان صفوة الخلق: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

ومما يلاحظ أن الجوائز والحوافز لهما دور مهم في تشجيع الناشئة على تعلم القرآن ومن هنا كان حرص الوالد رحمه الله على إيجاد جائزة تحفز أبناء المحافظة وبناتها على تعلم القرآن الكريم وما زال دور الجائزة بارزاً في كل عام وفي هذه الليلة تحتفل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي وتكرم الفائزين بالجائزة في عامها الثامن رحم الله والدنا رحمة واسعة وأعاننا على إكمال الطريق الذي اختطه.

وختاما نشكر ولاة أمرنا على تشجيعهم ومؤازرتهم للجمعيات كما نشكر القائمين على الجمعية رزقنا الله تعالى الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين.

الفائزون والفائزات بالجائزة

• أولاً: الطلاب:

أ - الإدارة المتميزة: مجمع حلقات مسجد الأحنف بن قيس

والمدير الأستاذ: مساعد بن سعود العامر

ب - المعلم المتميز

الأستاذ: فهد بن نايف الزنيدي

الفائزون في القسم الثاني

الفرع الأول (القرآن كاملا)

الأول: محمد بن سليمان الحمد

الثاني: أحمد بن محمد النافع

الثالث: جائزته محجوبه

الفرع الثاني (عشرون جزءا)

الأول: عبدالله بن أحمد المطوع

الثاني: عزام بن عبدالرحمن الفالح

الثالث: عثمان بن منصور الضويحي

الفرع الثالث (عشرة أجزاء)

الأول: عبدالله بن راشد الزنيدي

الثاني: عبدالله بن محمد البدر

الثالث: خالد بن محمد العنقري

الفرع الرابع (خمسة أجزاء)

الأول: عبدالمجيد بن عبدالرحمن العبيد

الثاني: عبدالله بن محمد الزنيدي

الثالث: يزيد بن سلطان الموسى

الفرع الخامس (جزآن)

الأول: محمد بن نايف العنقري

الثاني: بدر بن مقرن العبدالمنعم

الثالث: سليمان بن عبدالله القشعمي

•الفائزون في القسم الثالث مسابقة الحلقات

المركز الأول:

اسم الإدارة: برنامج الرياحين

اسم الحلقة: حلقة العلم

اسماء أفراد الحلقة:

1-عمر بن راشد الحميدي

2-عبدالعزيز بن مقرن العبدالمنعم

3-عبدالعزيز بن مساعد العبدالمنعم

4-عمر بن أحمد الطيار

المركز الثاني:

اسم الإدارة: إدارة جامع العذل

اسم الحلقة: حلقة أبي أيوب الأنصاري

أسماء أفراد الحلقة:

1-معاذ بن علي العبداللطيف

2-أسامة بن فهد الحمين

3-أيمن بن محمد الحمده

4-عبدالله بن أحمد الوليعي

المركز الثالث:

اسم الإدارة: برنامج تنافس

اسم الحلقة: حلقة يسار بن بلال

اسماء أفراد الحلقة:

1-ريان بن سعود الحربي

2-عبدالله بن محمد البدر

3-مالك بن عبدالعزيز الفحام

4-يزيد بن سلطان الموسى

•الفائزون في القسم الرابع:

جائزة الفهد لمزامير آل داود (بنين)

المركز الأول:

اسم الطالب: فهد بن مساعد العبدالمنعم

اسم الحلقة: حلقة الأوزاعي

اسم الإدارة: العذل

المركز الثاني:

اسم الطالب: فهد بن عبدالرحمن الضويحي

اسم الحلقة: حلقة سعد بن الربيع

اسم الإدارة: الجوير

المركز الثالث:

اسم الطالب: صالح بن سابح الطيار

اسم الحلقة: عبدالرحمن بن الحسن

اسم الإدارة: حلقة العذل

•الفائزون في القسم الخامس: أصغر حافظ: عبيدة إسماعيل العلوه

•ثانيا: الطالبات:

أ - الدار المتميزة

دار القرآن الكريم "الفترة المسائية" المديرة: هيا بنت عبدالعزيز العمار

ب - المعلمة المتميزة

أبرار بنت أحمد الدخيل

الفائزات في القسم الثاني:

الفرع الأول (القرآن كاملاً)

الأولى: فاطمة بنت أحمد المسعود

الثانية: مناهل بنت علي الدويش

الثالثة: أمل بنت عبدالله السويكت

الفرع الثاني (عشرون جزءا)

الأولى: منيرة بنت أحمد الدخيل

الثانية: أنوار بنت سالم المنصور

الثالثة: سارة بنت محمد البدر

الثالثة مكرر: لطيفة بنت أحمد المسعود

الفرع الثالث (عشرة أجزاء)

الأولى: سارة بنت محمد المنيع

الثانية: هاجر بنت أحمد الجوير

الثالثة: آمنة بنت عبدالله الطيار

الفرع الرابع (خمسة أجزاء)

الأولى: ريم بنت فهد الحمين

الثانية: أمجاد بنت أحمد المسعود

الثالثة: هدى بنت راشد القبس

الفرع الخامس (جزآن)

الأولى: جنان بنت عبدالعزيز الزنيدي

الثانية: جود بنت بندر الداوود

الثالثة: ريما بنت يوسف الثنيان

•مسابقة الحلقات (للبنات)

اسم الدار: دار القرآن النسائية (المسائية)

اسم الحلقة: ذات الناطقين

أسماء أفراد الحلقة:

1-أسماء بنت عبدالعزيز الناصر

2-سارة بنت محمد الفرج

3-مي بنت سليمان الفراج

4-سارة بنت صالح الذويخ

اسم الدار: دار الفرقان النسائية (المسائية)

اسم الحلقة: أم سلمة رضي الله عنها

أسماء أفراد الحلقة:

1-ليلى بنت عبدالله الفالح

2-أروى بنت علي البدر

3-فاطمة بنت مقبل الملحم

4-نورة بنت خالد الجبر

اسم الدار: دار البيان النسائية (المسائية)

اسم الحلقة: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

أسماء أفراد الحلقة:

1-مريم بنت مزيد السقياني

2-نورة بنت عبدالعزيز العتيق

3-نورة بنت محمد الزمامي

4-نهى بنت علي الطواله

•مسابقة أصغر حافظة:

اسم الدار: دار النور النسائية (المسائية)

اسم الحلقة: ذات الناطقين

اسم الفائزة: زهراء بنت حسن الفهلوي

محمد بن ناصر الجرباء

فوزان الفهد -رحمه الله-

الشيخ عبدالرحمن الحمد

فهد فوزان الفهد