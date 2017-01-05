رحم الله مؤسس الجائزة

ناصر بن محمد السمحان*

من تأمل أحوال العرب قبل نزول القرآن الكريم ثم تأمل أحوالهم بعد نزوله اندهش اندهاشاً عظيماً فقد أحدث هذا الكتاب العظيم نقلة ضخمة في حياتهم المختلفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم ذلك واقعاً عملياً في حياته المباركة فقد مرت بأطوار وأحوال متنوعة مع الصديق والعدو والقريب والبعيد والمؤمن والكافر والسلم والحرب والفرد والجماعة والزوج والأولاد فقد كان خلقه القرآن، كما قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما أحوج المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم.

ولا يخفى الدور الذي تقوم به جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والذي يتمثل في تعلم القرآن وتعليمه.

أيها القارئ الكريم: تحتفل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي هذه الليلة بجائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم تغمد الله مؤسسها بواسع رحمته ووفق أبناءه لخيري الدنيا والآخرة وتشريف مشايخنا الحفل من أمثال فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب الذي سيكون الحفل على شرفه مما يشجع الطلاب على العناية بكتاب الله وتعلمه والعمل به نسأل الله الإخلاص في القول والعمل.