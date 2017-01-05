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أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جمعية كبدك وجامعة الملك سعود

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أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جمعية كبدك وجامعة الملك سعود أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جمعية كبدك وجامعة الملك سعود

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك), امس في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، مذكرة تفاهم مشتركة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك، وجامعة الملك سعود بالرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير جامعة الملك سعود، د. بدران بن عبدالرحمن العمر، إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين فيما يخص أمراض الكبد، والعمل المشترك فيما بينهما ودعم البحوث العلمية بهذا الشأن، وتوفير المتطوعين لتنظيم أنشطة وفعاليات الجمعية، وترشيح سفراء للجمعية، وإقامة حملات تثقيفية لتوعية المجتمع بالخدمة الإنسانية الكبيرة التي يقدمونها من خلال التبرع بالكبد، والبحث فيما يصب في مصلحة تطوير عمل جمعية "كبدك" للوصول إلى أهدافها  الإنسانية، وتحقيق رؤيتها النبيلة.

وعبر أمير منطقة القصيم عن سعادته بهذه المذكرة التي تعزز التعاون القائم بين جامعة الملك سعود والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، مباركاً للجميع توقيع مذكرة التفاهم المشتركة التي وصفها بالخيرة، متمنياً أن تعود بالنفع على مرضى الكبد.

وأثنى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على مبادرة جامعة الملك سعود مع الجمعية من خلال هذه المذكرة, واصفاً مبادرتها بالإنسانية, سائلاً الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين،

من جانبه، ثمن مدير جامعة الملك سعود توقيع ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، مذكرة التفاهم المشتركة بين الجمعية وجامعة الملك سعود، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك ليس بالغريب من سموه لما عُهد منه مساندة الأعمال الخيرية جميعها، ودعم رسالة الجمعية بوجه خاص.

حضر التوقيع عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود فهد بن حمد القريني، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن علي الصالح، ونائب مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء عبدالكريم بن علي الجاسر، ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس، وأمين عام جمعية (كبدك) الدكتور خالد الخطاف، وأعضاء الجمعية.

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