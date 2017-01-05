..ويكرم الكابتن البرية لتحقيقه الثاني دولياً في الكاراتيه

كرم صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لنادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، في مكتب سموه بمقر الإمارة، الكابتن رشيد بن سالم البرية، بمناسبة حصوله على المركز الثاني في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية، التي أقيمت في دولة إسبانيا يوم الخميس الموافق 2/3/1438هـ ، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله السناني، ورئيس مجلس إدارة نادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب سمو أمير القصيم بالكابتن البرية، مباركاً على حصوله المركز الثاني في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية، بصفته ممثلاً للمملكة العربية السعودية في تلك البطولة، مشيداً سموه بهذا الإنجاز الدولي الذي حققه الكابتن رشيد بن سالم البرية، متمنياً له دوام النجاح وتحقيق المراكز المتقدمة في جميع المحافل الدولية المقبلة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب وافر شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، على استقباله وتكريمه للكابتن رشيد بن سالم البرية بمناسبة تحقيق هذا المنجز الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد اهتمام سموه في كل ما يدعم الشباب والرياضة والرياضيين بالمنطقة، وبالأخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثمناً لسموه ذلك.