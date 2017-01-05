أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

..ويكرم الكابتن البرية لتحقيقه الثاني دولياً في الكاراتيه

Google+ Print
..ويكرم الكابتن البرية لتحقيقه الثاني دولياً في الكاراتيه ..ويكرم الكابتن البرية لتحقيقه الثاني دولياً في الكاراتيه

كرم صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لنادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، في مكتب سموه بمقر الإمارة، الكابتن رشيد بن سالم البرية، بمناسبة حصوله على المركز الثاني في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية، التي أقيمت في دولة إسبانيا يوم الخميس الموافق 2/3/1438هـ ، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله السناني، ورئيس مجلس إدارة نادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب سمو أمير القصيم بالكابتن البرية، مباركاً على حصوله المركز الثاني في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية، بصفته ممثلاً للمملكة العربية في تلك البطولة، مشيداً سموه بهذا الإنجاز الدولي الذي حققه الكابتن رشيد بن سالم البرية، متمنياً له دوام النجاح وتحقيق المراكز المتقدمة في جميع المحافل الدولية المقبلة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب وافر شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، على استقباله وتكريمه للكابتن رشيد بن سالم البرية بمناسبة تحقيق هذا المنجز الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد اهتمام سموه في كل ما يدعم الشباب والرياضة والرياضيين بالمنطقة، وبالأخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثمناً لسموه ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية