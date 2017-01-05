حرم أمير الرياض ترعى لقاء خيرية «كيان»

رعت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد انطلاق تدشين اللقاء التعريفي الأول لجمعية الأيتام الخيرية "كيان" والذي أقيم بمركز الملك سلمان الاجتماعي.

وأشادت سموها في كلمتها بالحضور والتفاعل الكبير، متمنية بأن يوفق الله الجميع لخدمة هذه الفئة الغالية من الأيتام.

بعد ذلك دشنت سموها الموقع الرسمي للجمعية واطلاق تغريدة افتتاحية للموقع، كما كرمت الداعمين للقاء.

من جهتها ألقت رئيسة مجلس إدارة جمعية كيان الأستاذة سمها الغامدي كلمةً رحبت فيها بسمو الأميرة نورة على تشريفها حفل الجمعية ورعايتها الكريمة، والذي ينطلق في لقاءه الأول مع احتفال مملكتنا بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين -حفظة الله- مقاليد الحكم وهي فرصة لنبارك لوطننا الغالي مسيرة العز والرخاء والكرامة.

عقب ذلك ألقت د. الجوهرة بنت فهد الزامل كلمتها عن بداية الجمعية وبداية التسجيل لها كجمعية رسمية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدثت عن هدف ورؤية ورسالة الجمعية وانجازاتها ورؤيتها المستقبلية.

بعد ذلك ألقت نورة الفايز كلمتها عن العضوية بكيان قائلةً: إنَّ الجمعية تأتي للتعريف بالتحديات العظيمة التي تواجه الايتام مجهولي النسب وسبل كيان بناء اليتيم من خلال احتوائهم وتطرقت إلى أنواع العضويات الموجودة بالجمعية وشروط كل من العضوية. عقب ذلك تم اطلاق المبادرات لجميع الحضور وطرح أسئلتهم التي شهدت التفاعل من الحاضرات من خلال تبني الأفكار وتفعيلها كشركاء وداعمين في مسيرة الخير والعطاء للجمعية.