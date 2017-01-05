محافظ الخرج يجتمع برؤساء المراكز

رأس محافظ الخرج ‏شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أمس، اجتماعاً برؤساء المراكز التابعة للمحافظة في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة، وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لعقد اجتماع دوري مع رؤساء المراكز لمناقشة العمل وكيفية رفع مستواه بما يخدم المصلحة العامة والمراجعين.

ورحب آل مجدوع في بداية الاجتماع بالجميع، مثمناً لهم الجهود التي يقومون بها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها التذكير بمهام رؤساء المراكز في بداية اللقاء، واليقظة الأمنية والفكرية في محيط كل مركز ولقاء الاعيان، وتفعيل دور الأسر ورب الأسرة في مراقبة الأبناء وحسن التوجية لهم وعدم تحميل ذلك كله على المدرسة والجهات الحكومية، وتفعيل ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - «المواطن رجل الأمن الأول»، ومناقشة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات، والتسول والتعاطف معه، ومساعدة المحافظة في متابعة وحسم القضايا الدائرة دون الاكتفاء بالإحالة، وعدم التصديق على المشاهدة والأوراق غير الرسمية، أو في بعض الحالات الختم غير واضح أو بدون تاريخ أو في غير موقعه المخصص والبعض لم يحدُث، والمحافظة على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها والابلاغ عن ذلك، وإعداد تقارير دورية عن نشاطات المركز والرفع بالمقترحات بشأن تطوير العمل والخدمات.

وتم مناقشة هذه الموضوعات بعناية من الجميع واستشعار للمسؤولية، تم التواصل إلى تفعيل دور المراكز وفق المهام المناطة وإشراك المواطنين الغيورين على تظافر الجهود من أجل حماية الفكر والأمن الأسري والمجتمعي وكشف الشواذ ومحاربة كل مخالفة بما ينعكس إيجاباً على مجتمع المحافظة وسط تظافر الجهود لتحقيق تطوير مضاف للمهام المستهدفة خدمة للشأن العام بكل شفافية.