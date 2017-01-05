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مدير مستشفى الملك سلمان يفتتح المعرض التوعوي.. مخاطر التنمر والعنف ضد الأطفال

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مدير مستشفى الملك سلمان يفتتح المعرض التوعوي.. مخاطر التنمر والعنف ضد الأطفال مدير مستشفى الملك سلمان يفتتح المعرض التوعوي.. مخاطر التنمر والعنف ضد الأطفال

‏افتتح مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض د. عبدالدائم العنزي المعرض التوعوي عن الحماية من العنف والإيذاء و الحماية للطفل المقام بمستشفى الملك سلمان‬، بمشاركة طلاب المدراس وبعض الجمعيات المتخصصة في حماية الطفل من العنف والإيذاء والذي شمل المعرض على أركان توعوية من بروشورات ومطويات وأفلام مرئيّة عن مخاطر التنمر أو العنف ضد الأطفال .

وعرّف د. عبدالدائم عن مشروع النظام "الإيذاء" بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته، أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته.

وبين د.العنزي قائلاً: إن نظام الحماية من الإيذاء تضمن العديد من المواد التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومنع استمرار وتكرار الإيذاء والعلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي وتأمين الإيواء للمعتدى عليهم، مع التدخل العاجل في حالات العنف من خلال الدخول إلى الموقع الذي شهد واقعة الإيذاء بالاستعانة بالجهات الأمنية إذا تطلب الأمر.

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