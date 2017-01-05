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كيم كارداشيان تعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي..وفيديو رائع ينفي الإنفصال

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الأربعاء 04-01-2017 22:52

بعد أشهر من الغياب عن وسائل التواصل الاجتماعي، عادت النجمة العالمية كيم كارداشيان Kim Kardashian بصورة عائلية مميّزة نشرتها على "تويتر" و"انستقرام".

فبعد الاعتداء الذي تعرّضت له النجمة البالغة من العمر 36 عاماً في باريس، ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ساهمت أيضاً أزمة زوجها كانيي ويست Kanye West الصحية في استمرار هذا الابتعاد كي يتمكن الثنائي من إعادة أمورهما النفسية والاجتماعية إلى طبيعتها.

ونشرت كيم يوم أمس الثلاثاء صورة لها مع زوجها الفنان كانيي ويست وطفليهما نورث North وسينت Saint.

كذلك نشرت رائعاً على موقعها الخاص في عبر الإنترنت، يظهر اللحظات الجميلة التي عاشتها مع عائلتها عام 2016.

ويبدو أن كيم اختارت أن تردّ على شائعة انفصالها بهذا الفيديو، الذي أظهر العلاقة المميزة والرومنسية التي تجمعها بزوجها.

 

 

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