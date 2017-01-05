جمهور أميتاب باتشان يشعر باليأس بسببه

شعر جمهور النجم العالمي أميتاب باتشان Amitabh Bachachan باليأس بعد أن فشلوا في رؤيته خلال نزوله بإحدى فنادق مدينة دهرادون.

باتشان البالغ من العمر 74 عاماً، والذي يزور المدينة مع عائلته وأصدقائه، يقيم في فندق أناندا، وقد أكد متحث بإسم النجم أنه فضّل البقاء داخل الفندق، دون شرح أسباب ذلك.

ويرافق ممثل فيلم Pink رجل الأعمال الهندي الشهير أنيل أمباني وزوجته تينا أمباني.

هيلاري كلينتون تدرج اسم أميتاب باتشان في رسائلها المسربة

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