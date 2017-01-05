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ضبط 102 طن سكر و 6 أطنان أرز وزيت بحوزة تاجر تعبئة مواد غذائية بقنا

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ضبط 102 طن سكر و 6 أطنان أرز وزيت بحوزة تاجر تعبئة مواد غذائية بقنا ضبط 102 طن سكر و 6 أطنان أرز وزيت بحوزة تاجر تعبئة مواد غذائية بقنا

>قنا - وائل محمد

تمكن قسم مباحث بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن، لضبط المتلاعبين بالأسواق بالمحافظة.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد ضبط (صبرى.ل) 43 سنة صاحب شركة لتعبئه المواد الغذائية، ومقيم بمركز نجع حمادى لحيازته 102 طن سكر و 5 أطنان أرز وطن زيت طعام احتكار سلعه وحبسها عن التداول ومجهولة المصدر وبدون فواتير.

 

وبمناقشة المتهم أمام العميد محمد هندى مدير المباحث، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.


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