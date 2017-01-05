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وادى دجلة يبدأ استعداداته للدور الثانى 8 يناير القادم

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وادى دجلة يبدأ استعداداته للدور الثانى 8 يناير القادم وادى دجلة يبدأ استعداداته للدور الثانى 8 يناير القادم

>كتبت أسماء عمر

صرح سيد متولى مدير فريق وادى دجلة أن النادى يبدأ استعداداته للدور الثانى من الدورى العام بدءا من 8 يناير القادم في أحد المراكز المتخصصة قبل الدخول فى معسكر مغلق لمدة 11 يوما بالعين السخنة، للتركيز على الإعدادات البدنية للفريق .

وعن الميركاتو الشتوى أكد متولى أن القائمة بها مكان للاعب واحد فقط لم يتم حسمه بعد، وأضاف أن قائمة الفريق التى خاضت الدور الأول مستمرة دون تغييرات مشيرا إلى أن لاعبي الفريق لم يتلقوا أى عروض خارجية .

ويستعد وادى دجلة بقيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو لمواجهة بتروجيت في أولى مبارياته بالدورى العام والتى من المقرر أن تقام يوم 13 فبراير القادم .


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