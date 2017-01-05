1.1 مليار ريال لمشروعات خليص والكامل أمير مكة: ازدواج طريق «الداب الأسود» قريباً

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إنّ عجلة التنمية تسير ولم تتوقف، و"أتمنى من منتقدي هذه البلاد أن يأتوا إلى هنا ويشاهدوا تطور الإنسان السعودي في فكره وعمله".

وزف سموه بعد جولته التفقدية لمحافظتي الكامل وخليص، للأهالي خبر تطوير وتوسيع الطريق بين المحافظتين، والذي عرف بـ"الداب الأسود"، قائلاً: "وصلنا أنا وزملائي إلى محافظة الكامل بعد أن مشينا على الداب الأسود، وبإذن الله سيكون طريقاً مزدوجاً قريباً".

وكشف سموه أنّ المشروعات المنفذة والجاري العمل فيها بالمحافظتين تقدر قيمتها بنحو مليار ومئة وثمانية وخمسين مليون ريال، مبيّناً "تابعت اليوم مجموعة من المشروعات في محافظة الكامل بلغت قيمتها 788 مليون ريال، وفي محافظة خليص بقيمة 370 مليون ريال، وجميع هذه المشروعات تنموية مهمة جداً، ولكن الأهم من تلك المشروعات، مستوى الثقافة والوعي الذي يتمتع به إنسان هذه المحافظات".