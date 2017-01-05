أمير الرياض يدشّن ويضع حجر الأساس لـ 61 مشروعاً تنموياً في القويعية.. اليوم

الأمير فيصل بن بندر

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة القويعية، حاملاً معه حزمة من المشروعات التنموية، كما سيلتقي سموه رؤساء الدوائر الحكومية وكبار مسؤولي المحافظة والوجهاء ورجال الأعمال والأهالي وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة ويدفع الأمير فيصل بن بندر بعجلة التنمية في محافظة القويعية من خلال حزمة من المشروعات التنموية حيث يدشّن سموه 57 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 205 ملايين ريال، ويضع حجر الأساس لأربعة مشروعات بتكلفة 34.7 مليون ريال، ويطلع سموه على سير مشروعات المحافظة الجاري تنفيذها والبالغة 203 مشروعات بتكلفة تفوق الثلاثة مليار ريال.