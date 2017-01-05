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قوات الشرعية تستعيد مواقع إستراتيجية في شبوة

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قوات الشرعية تستعيد مواقع إستراتيجية في شبوة قوات الشرعية تستعيد مواقع إستراتيجية في شبوة

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة، والتي تشهد تراجعا لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي تتكبد خسائر كبيرة في هذه الجبهة. وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير منطقة نصب الساق المطلة على الطريق الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب، إضافة إلى ستة مواقع أخرى. وأكد الجيش الوطني أن قواته ستواصل تقدمها لاستكمال تطهير مديرية بيحان بأكملها من المتمردين. وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من كسر هجوم عنيف للميليشيات الانقلابية في منطقة ملحان ووداي سداح. وفي جبهات تعز، أفشلت قوات الجيش والمقاومة هجوما للمتمردين الحوثيين على تلة "حذران"، فيما تعرض عدد من الأحياء السكنية لقصف عشوائي من قبل الميليشيات، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

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