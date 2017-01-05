تطبيق الضريبة الانتقائية.. رجب المقبل

محمد الجدعان

أوضحت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة وفقا لقراري المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقدة في ديسمبر عام 2015م والدورة 37 في ديسمبر عام 2016م.

واكدت الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علمًا أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب الموافق لشهر أبريل 2017م وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

تجدر الاشارة ان وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.