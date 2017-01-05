نظام الأسد يعاود قصف وادي بردى أنقرة على وشك تحرير «بلدة الباب» من قبضة داعش

وضع السفير رمزي عز الدين نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه التشاوري أمس في صورة المستجدات الخاصة بالأزمة السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس، بقصف طائرات نظام الأسد مجددًا منطقة وادي بردى بريف دمشق.

وقالت مصادر خاصة في مدينة الرقة إن الرجل الثاني في تنظيم داعش في محافظة الرقة قتل في قصف جوي للتحالف الدولي.

وأعلن الرئيس التركي، رجب أردوغان أمس أن الهجوم الذي يشنه مسلحون سوريون بدعم من أنقرة لانتزاع السيطرة على بلدة الباب السورية من قبضة تنظيم داعش "سينتهي قريبا".

وافاد وزير خارجيته مولود أوغلو ان محادثات أستانة ستبدأ 23 يناير شريطة التزام الأطراف بالهدنة، داعيا إيران إلى "القيام بواجباتها بالضغط على النظام السوري والميليشيات الشيعية، وذلك بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النار".