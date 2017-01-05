تحديد هوية منفذ اعتداء إسطنبول

أكدت السلطات التركية أمس أنها كشفت هوية منفذ الاعتداء الذي ما يزال فارا على مطعم في إسطنبول ليلة رأس السنة وشنت حملة اعتقالات جديدة في إطار التحقيق. وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو "تم التعرف على هوية منفذ الاعتداء" دون كشف اسم مرتكب العملية التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. ونشرت السلطات عدة صور للرجل الذي يشتبه في أنه قتل 39 شخصا معظمهم أجانب كانوا يحتفلون برأس السنة في إسطنبول، وبحسب الوزير تم تفتيش منزل المهاجم وتسعى السلطات إلى معرفة ما إذا كان لديه شركاء. وبحسب الإعلام التركي، تم أمس اعتقال 20 شخصا على الأقل يشتبه في علاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة أزمير، يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسورية.