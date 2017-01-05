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ميثاء الشامسي: خير وعطاء وإنسانية

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ميثاء الشامسي: خير وعطاء وإنسانية ميثاء الشامسي: خير وعطاء وإنسانية

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن مبادرة «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادرة «بنك الإمارات للطعام» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمتدان في جذورهما إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل الخير والإنسانية بكل التميز والتنوع والشمول.

وأضافت معاليها أن المبادرتين تمتدان كذلك إلى اليد الخيرة المعطاءة بكل تدفقها واتساعها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وفقهم الله وسدد خطاهم على طريق السؤدد والتقدم الذي جعل الإمارات شامخة بين دول العالم.

وأضافت معاليها أنه منذ أن تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، والإنجازات متلاحقة متسارعة في شتى مجالاتها حتى غدت تجربة لها تميزها بكل معانيها وأبعادها وآفاقها حاضرا ومستقبلا.

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