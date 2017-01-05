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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو بانجو وبندقية آلية بمركز قفط بقنا

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو بانجو وبندقية آلية بمركز قفط بقنا ضبط تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو بانجو وبندقية آلية بمركز قفط بقنا

>قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية، التى تقوم بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز فقط، والتى أسفرت عن ضبط تاجر بانجو.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد ضبط (كامل.ا ا) 31 سنة عاطل وشهرته هانى شحتو، ومقيم مركز فقط وسبق اتهامه فى عدد من القضايا، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، وكذلك عثر بحوزته عدد 15 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرامات.

 

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والبندقية بقصد الدفاع، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 


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