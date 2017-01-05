هزاع بن زايد يصدر قراراً لبرامج قروض الإسكان في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 5 لسنة 2015 بشأن نظام برامج قروض الإسكان في إمارة أبوظبي.

وينص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، على أن قرض شراء المساكن الجاهزة يتيح للمواطن الحصول على قرض لا يقل عن 500 ألف درهم ولا يزيد على مليوني درهم، لشراء الوحدات السكنية في الإمارة من المخزون المتوافر لدى هيئة أبوظبي للإسكان، ويتم استرداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة، تبدأ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور الموافقة على القرض ولا تتجاوز 25 سنة، ويُنفذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.