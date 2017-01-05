أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

هزاع بن زايد يصدر قراراً لبرامج قروض الإسكان في أبوظبي

Google+ Print
هزاع بن زايد يصدر قراراً لبرامج قروض الإسكان في أبوظبي هزاع بن زايد يصدر قراراً لبرامج قروض الإسكان في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 5 لسنة 2015 بشأن نظام برامج قروض الإسكان في إمارة أبوظبي.

وينص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، على أن قرض شراء المساكن الجاهزة يتيح للمواطن الحصول على قرض لا يقل عن 500 ألف درهم ولا يزيد على مليوني درهم، لشراء الوحدات السكنية في الإمارة من المخزون المتوافر لدى هيئة أبوظبي للإسكان، ويتم استرداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة، تبدأ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور الموافقة على القرض ولا تتجاوز 25 سنة، ويُنفذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية