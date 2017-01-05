منال بنت محمد: الشيخة هند سجلّ حافل في العطاء

أكّدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس التعاون بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن رئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لبنك الإمارات هي ضمانة لتحقيق طموحات وتوجهات سموه لهذه المؤسسة الإنسانية الجليلة.

وقالت سموها: «سمو الشيخة هند بنت مكتوم صاحبة الأيادي البيضاء جوداً وعطاءً وطيباً وسخاءً، على مجالات العمل الخيري كافة، وسيدة المفاخر العظيمة والمآثر الكريمة والمبادرات الحكيمة في خدمة المجتمع، تكرّس وقتها لدعم المبادرات الإنسانية، فهي صاحبة تاريخ طويل في ميدان العطاء والتفاني وبناء الأجيال والسواعد الخضراء المطوقة لمرافئ ورياض الإنسانية، وهي صاحبة أثر عظيم ودور بارز في الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية».

ولفتت سموها إلى أن سمو الشيخة هند، عبر إنجازاتها المضيئة والمشرقة، تسطّر تاريخاً جديداً للمرأة الإماراتية والعربية، لكونها عنواناً للعطاء الإنساني بأجمل وأروع صفاته، لأن عطاءها لا يقف عند حدود وطن، بل هو عطاء للجميع دون حدود، وأن قيم التراحم ومد يد العون إلى المحتاجين هي فلسفة الإمارات التي تُستلهم من القيم السامية والأفعال الكريمة لقيادتها الرشيدة، حفظها الله تعالى.