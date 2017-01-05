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رئيس الوحدة السعودى: ثلثى "مكة" زملكاوية وثلث واحد أهلاوى

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رئيس الوحدة السعودى: ثلثى "مكة" زملكاوية وثلث واحد أهلاوى رئيس الوحدة السعودى: ثلثى "مكة" زملكاوية وثلث واحد أهلاوى

>كتب أحمد طارق

أكد هشام مرسى، رئيس نادى الوحدة السعودى، أن ثلثى سكان مكة المكرمة منتمون لنادى الزمالك، فيما يشجع ثُلث واحد فقط منهم النادى الأهلى.

 

أضاف هشام مرسى، خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" أن نادى الزمالك يعد الأقوى وسط الأندية المصرية، لما يمتلكه من لاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى، مشيراً إلى أن أيمن حفنى صانع ألعاب الأبيض أفضل لاعب فى .

 

أردف رئيس نادى الوحدة، أنه كان يرغب فى ضم معروف يوسف من نادى الزمالك، وتحدث مع وكيل أعماله، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء تمسكوا باللاعب ورفضوا التفريط فيه.

 


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