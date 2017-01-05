لبنى القاسمي: الشيخة هند صاحبة خير وكرم للجميع

أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

وقالت معالي وزيرة الدولة للتسامح: «سمو الشيخة هند بنت مكتوم أياديها بيضاء وكرمها كبير للقريب والبعيد، ولجميع الناس دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الطائفة أو المركز الاجتماعي، كما أن سموها صاحبة خير دائم وعطاؤها في مجالات الخير والبر والمساعدات الإنسانية لا حدود له، إيماناً من سموها بأهمية عمل الخير ومساعدة المحتاج ومد يد العون للمسكين وإغاثة الملهوف ومواساة المنكوب».

وأضافت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي: «شعب الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً شعب الخير والتسامح والتعاون والتضامن، شعبٌ يسير على خُطى الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، ونهج القيادة الرشيدة التي رسخت الخير في نفوس أفراد المجتمع، وخصصت عام الخير لمواصلة العمل الخيري والعطاء الإنساني بلا سقف ولا حدود».