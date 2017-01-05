سيف بن زايد: الشكر لمحمد بن راشد على أفكاره المبدعة

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على النتائج التي تم تحقيقها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مدة القياس الفعلي لعمل فريق المسرعات الحكومية لوزارة الداخلية خلال اجتماع الفريق، والذي عقد برئاسة سموه أمس في قاعة الاتحاد بالوزارة.

في تدوين لسموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وجّه سموه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أفكاره المبدعة في العمل الحكومي.

وقال سموه: «اطلعت اليوم على سير عمل ونتائج فريق المسرعات الحكومية بالداخلية، ولا يسعني إلا أن أشكر سيدي محمد بن راشد على أفكاره المبدعة في العمل الحكومي».

وكشفت النتائج عن تحقيق انخفاض بنسبة 50 %، من عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على الطرق الخمس المحددة على مستوى الدولة وهي (شارع أبوظبي السلع- شارع أبوظبي العين- شارع الشيخ زايد بدبي- شارع مليحة في الشارقة- شارع محمد بن زايد في أم القيوين).

وناقش الاجتماع المبادرات التي نفذها الفريق، والتي ركزت على المحاور الأربعة وهي الضبط المروري، والهندسة، والتوعية والتثقيف، والإسعاف والإنقاذ.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد محمد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء وعدد من كبار الضباط وأعضاء فريق المسرعات الحكومية للوزارة.

آلية عمل

وتعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية، لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وكانت وزارة الداخلية، وفي إطار قيادتها «فريق تحدي خفض وفيات الحوادث على خمس طرق رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة» أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الفاعلة لتحقيق أهداف آلية المسرعات الحكومية، فشكلت فريق عمل المسرعات الذي يضم ممثلين من الشركاء الاستراتيجيين، ومن إدارات المرور والدوريات في القيادات العامة للشرطة بالدولة. وأطلقت الوزارة حملة توعية شاملة مصاحبة للإجراءات التي تقوم بها القيادات العامة للشرطة بالدولة، تحت شعار «سعادتهم في سلامتك» عبر كافة وسائل الإعلام، فيما تقوم إدارة الإعلام الأمني بالوزارة بالتنسيق مع القيادات العامة الشرطية المشاركة في الحملة ببث رسائل يومية عبر المواقع الإلكترونية.

وكثفت مديرية المرور والدوريات في أبو ظبي من حملاتها ودورياتها على طريق العين وطريق أبو ظبي الغويفات.

كما عملت شرطة دبي على القيام بحملات توعوية وارشادية لمستخدمي الطريق مع تكثيف تواجد دورياتها في شارع الشيخ زايد في إطار الجهود لتحقيق مستهدف خفض الحوادث والوفيات الناتجة عنها .

مستهدفات

كثفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين جهودها على طريق الشيخ محمد بن زايد في إمارة أم القيوين لتحقيق مستهدف خفض معدلات الوفيات على الطريق ضمن مستهدفات عمل المسرعات الحكومية.