منى المري:الشيخة هند شخصية إنسانية رائدة وصاحبة أيادٍبيضاء

أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين حرمه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسةً لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، صادف أهله، لأن سموها قريبة من الناس، وصاحبة أيادٍ بيضاء، وسباقة دائماً إلى فعل الخير ودعم المبادرات الإنسانية والخيرية، فضلاً عن كونها تمثل رمزاً لعطاء المرأة الإماراتية.

وأضافت أن سموّها شخصية قيادية مُحبة للخير، وسوف تسهم سموها في قيادة هذا المشروع وإنجاحه بالشكل الأمثل، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تجسيداً لإعلان عام 2017 عاماً للخير.

وقالت: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عوّدنا على تحويل يوم الرابع من يناير من كل عام إلى يوم للمبادرات الإنسانية التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق إسعاد المجتمع بأطيافه كافة، وفي عامنا هذا كان توجيه سموه بمبادرة استلهمت شيمة رفيعة من شيم أهل الإمارات، وهي شيمة الكرم والعطاء، ليبدأ سموه سباق «عام الخير» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويستهل ملحمة العطاء بإطلاق «بنك الإمارات للطعام»، كنافذة أمل جديدة، ويد تمتد بالخير إلى كل البشر بين أيادي الخير الكثيرة، التي لا تبخل بها الإمارات على من هم أقل حظاً في مختلف ربوع العالم».