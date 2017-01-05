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حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة والدة سالم الشحي

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حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة والدة سالم الشحي حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة والدة سالم الشحي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى سالم علي أحمد النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة المغفور لها والدته.

وأعرب سموه خلال زيارته لمجلس العزاء بمنطقة الرميلة برأس الخيمة أمس عن خالص تعازيه إلى أبناء الفقيدة أحمد علي النار الشحي وعبدالله علي النار الشحي ومحمد علي النار الشحي ويوسف علي النار الشحي وإلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.

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