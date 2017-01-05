لجنة الخير تحوّل رؤية القيادة لبرامج عمل

عقدت اللجنة الوطنية العليا لعام الخير أمس، أول اجتماع، برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي لاستعراض الخطوط العامة لبرامج عام الخير وأبرز المحطات الرئيسية على مدار العام.

وقال معالي القرقاوي: «إن عام الخير هو فرصة لترسيخ العطاء للوطن لدى الأجيال الشابة»، مؤكداً أن «اللجنة الوطنية العليا ستعمل على تحويل الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة إلى برامج عمل، وستعمل على مأسسة قيمة الخير في مجتمع الإمارات».

وكشف معاليه أن اللجنة بدأت تحضيراتها لخلوة عام الخير المتوقع عقدها بداية الشهر المقبل، والتي سوف يتم فيها وضع استراتيجية تفصيلية لمبادرات وأنشطة عام الخير، إضافة إلى أنه يجري التنسيق لاختيار أعضاء اللجان المحلية في كل إمارة. وأوضح أن عام الخير سوف يشهد قوانين وإجراءات ووضع أطر أساسية لعمل الخير الذي عرفت به دولة الإمارات منذ القدم.

وناقشت اللجنة مستهدفات عام الخير وسبل تفعيل محاوره، وشكلت ثلاثة لجان فرعية للمحاور الأساسية لعام الخير، هي: لجنة تفعيل محور المسؤولية الاجتماعية، ولجنة تفعيل محور التطوع، ولجنة تفعيل محور خدمة الوطن، كما تم تشكيل لجنة إعلامية لتوفير الدعم الإعلامي لكافة المبادرات والبرامج التي سيتم إطلاقها.