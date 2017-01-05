حمدان بن محمد: قيادة الشيخة هند لبنك الطعام مكسب للعمل الإنساني

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، قيادة بنك الإمارات للطعام.

وقال سموه، في تدوينات بحسابه عبر«تويتر»: «أبارك لرمز العطاء وصاحبة الأيادي الممدودة بالخير في السر والعلن، سمو الشيخة هند بنت مكتوم توجيهات القائد لها بقيادة بنك الإمارات للطعام».

وأضاف سموه: «قيادة الشيخة هند حفظها الله صاحبة القلب الرقيق والخير الممتد لبنك الإمارات للطعام مكسب ودعم لمسيرة العمل الإنساني الإماراتي، حفظ الله صاحب المبادرة محمد بن راشد، ورعى الله قائدتها الشيخة هند، ووفقنا جميعاً لإنجاح هذا المشروع الإنساني الجديد».