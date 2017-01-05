الشيخة فاطمة: القيادة نهلت من معين زايد

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن القيادة الرشيدة للدولة التي نهلت من معين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يقتصر عطاؤها على أبناء الوطن ومن يعيشون على ترابه الطاهر فقط بل امتد ليشمل القاصي والداني في ربوع العالم كافة، وذلك دون تمييز بين جنس أو لون أو دين حتى تصدرت دولة الإمارات مسيرة العمل الإنساني عالمياً. وأشادت سموها بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء بنك الإمارات للطعام وبتعيين حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

إطار عمل

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء في وقته ومكانه، وهو باكورة عام الخير الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل «عام الخير».

وأوضحت سموها أن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً لقيم الكرم والعطاء وفعل الخير التي جبل عليها أبناء الإمارات وتوارثوها عن الآباء والأجداد، مشيرة سموها إلى أن شهر يناير الذي يصادف ذكرى جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أصبح شهراً مميزاً، حيث يسلط سموه الضوء على أحد مكامن القوة الكامنة في أخلاقيات شعب الإمارات الذي امتد عطاؤه إلى البشرية كلها.

تكليف

وأكدت «أم الإمارات» أن تكليف سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئاسة مجلس أمناء هذا البنك سيعطيه دفعة قوية للنجاح، حيث إن سموها لها باع طويل في الكرم وتقديم العون للمحتاجين أينما كانوا فتكليفها بهذه المهمة الإنسانية جاء في مكانه وسيتحقق على يديها بإذن الله النجاح الكامل في عملها مدعومة من شعب الإمارات المعطاء. واختتمت سموها تصريحها قائلة: إن العمل الخيري الإنساني الإماراتي سيحقق نجاحاً كبيراً مثلما حقق في الماضي من نجاحات؛ لأن القيادة الرشيدة للدولة هي قيادة خير وبركة لشعب دولة الإمارات وللشعوب الشقيقة والصديقة الأخرى، وقد بذلت جهداً طيباً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف أنحاء العالم.