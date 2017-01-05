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«البيان» تواكب عام الخير بتغطية شاملة وإطلاق بوابةإلكترونية تفاعلية

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«البيان» تواكب عام الخير بتغطية شاملة وإطلاق بوابةإلكترونية تفاعلية «البيان» تواكب عام الخير بتغطية شاملة وإطلاق بوابةإلكترونية تفاعلية

تواكب «البيان» دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل عام 2017 عاماً للخير، عبر تغطية تفاعلية شاملة رقمياً وورقياً لكل ما يشهده عام الخير، سواء داخل الإمارات أو خارجها، ومتابعة المبادرات التي سيتم إطلاقها من خلال سلسلة من التحقيقات والتقارير واللقاءات.

كما ستطلق «البيان» بوابة إلكترونية تفاعلية من خلال موقعها على الإنترنت لتغطية مختلف التطورات المتعلقة بالمبادرة، وتتضمن البوابة أيضاً إنتاج مقاطع وموشن غرافيك، ونقلاً مباشراً لفعاليات عام الخير المختلفة، سواء داخل الدولة أو خارجها. وتعتزم «البيان» أيضاً في إطار دعمها لعام الخير إطلاق مبادرات نوعية سيتم الإعلان عنها قريباً.

تطل «البيان» على قرائها، اليوم، بصفحة أسبوعية متخصصة بعنوان «جذور» تصدر كل خميس، وتعنى بشؤون التراث والمكان وملامحه التاريخية، يكتبها الباحث د. حمد بن صراي، عارضاً فيها سمات من موروثنا المحلي ودعائم تكوين الهوية، علاوةً على تطرقه إلى جملة موضوعات وقضايا أخرى متصلة، تمد القراء برؤى ومعارف معمقة، مستندةً إلى منهج بحثي علمي دقيق ووافٍ.

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