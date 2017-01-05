زى النهاردة.. تأسيس نادى الزمالك 5 يناير 1911

كتبت لبنى عبد الله

فى مثل هذا اليوم 5 يناير 1911 ، تم تأسيس نادى الزمالك أحد أهم أندية الوطن العربى تحت مسمى "نادى قصر النيل"، ويحتفل عشاق القلعة البيضاء اليوم بالذكرى رقم 106 لتأسيس النادى العريق .

سمى نادى الزمالك بهذا الاسم لأنه كان يشغل مكان «كازينو النهر» الحالي بالجزيرة، وكان الغرض من مكانه هذا هو أن يكون مقابلا للنادي الأهلي وكان جورج مرزباخ رئيس النادي ورئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك تطلع لأن يكون الناديان يوما ما أهم ناديين على مستوى العالم العربي.

والزى الرياضي الذي يميز الزمالك هو الفانلة البيضاء ذات الخطين الأحمرين بعرض الفانلة، ويرمز اللون الأبيض للسلام، بينما يشير الخطان الحمراوان للكفاح في سبيل النصر، وشعار النادي عبارة عن رامي السهم في زى فرعوني يصوب سهمه نحو هدف.

يعد نادي الزمالك من أقدم الأندية المصرية والعربية وتوجد به نحو ٢٢ لعبة، رياضية وأكثر ما يميزه فريق كرة القدم الذى حقق شعبية عريضة وفاز بالعديد من البطولات والانجازات وكان أول فريق مصرى يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية فى عام 2001، لكن البطولة أُلغيت بسبب مشاكل تتعلق بالتمويل اللازم لها.