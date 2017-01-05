أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

زى النهاردة.. تأسيس نادى الزمالك 5 يناير 1911

Google+ Print
زى النهاردة.. تأسيس نادى الزمالك 5 يناير 1911 زى النهاردة.. تأسيس نادى الزمالك 5 يناير 1911

>كتبت لبنى عبد الله

فى مثل هذا اليوم 5 يناير 1911 ، تم تأسيس نادى الزمالك أحد أهم أندية الوطن العربى تحت مسمى "نادى قصر النيل"، ويحتفل عشاق القلعة البيضاء اليوم بالذكرى رقم 106 لتأسيس النادى العريق .

سمى نادى الزمالك بهذا الاسم لأنه كان يشغل مكان «كازينو النهر» الحالي بالجزيرة، وكان الغرض من مكانه هذا هو أن يكون مقابلا للنادي الأهلي وكان جورج مرزباخ رئيس النادي ورئيس المحاكم المختلطة في آنذاك تطلع لأن يكون الناديان يوما ما أهم ناديين على مستوى العالم العربي.

والزى الرياضي الذي يميز الزمالك هو الفانلة البيضاء ذات الخطين الأحمرين بعرض الفانلة، ويرمز اللون الأبيض للسلام، بينما يشير الخطان الحمراوان للكفاح في سبيل النصر، وشعار النادي عبارة عن رامي السهم في زى فرعوني يصوب سهمه نحو هدف.

يعد نادي الزمالك من أقدم الأندية المصرية والعربية وتوجد به نحو ٢٢ لعبة، رياضية وأكثر ما يميزه فريق كرة القدم الذى حقق شعبية عريضة وفاز بالعديد من البطولات والانجازات وكان أول فريق مصرى يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية فى عام 2001، لكن البطولة أُلغيت بسبب مشاكل تتعلق بالتمويل اللازم لها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة