تواضروس: خضوع الكاتدرائية للترميم سبب إقامة عزاء "البطرسية" بـ"العذراء"

كتب أحمد سامح

أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن عزاء شهداء الكنيسة البطرسية لم يُقم فى "الكاتدرائية" بسبب تواجد أعمال ترميم وإصلاح ورسم أيقونات بداخلها، ولم تكن مناسبة بسبب إخلاء المقاعد منها وتواجد "سقالات".

وأوضح البابا، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" والمذاع على فضائية "ON E"، أن اختيار كنيسة العذراء بمدينة نصر، لإقامة العزاء بها، لسعت مساحاتها لاستقبال الأعداد الكبيرة المشاركة فى الجنازة والعزاء، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها دون خلق ضغط مرورى على الطرق.