أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تواضروس: خضوع الكاتدرائية للترميم سبب إقامة عزاء "البطرسية" بـ"العذراء"

Google+ Print
تواضروس: خضوع الكاتدرائية للترميم سبب إقامة عزاء "البطرسية" بـ"العذراء" تواضروس: خضوع الكاتدرائية للترميم سبب إقامة عزاء "البطرسية" بـ"العذراء"

>كتب أحمد سامح

أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن عزاء شهداء الكنيسة البطرسية لم يُقم فى "الكاتدرائية" بسبب تواجد أعمال ترميم وإصلاح ورسم أيقونات بداخلها، ولم تكن مناسبة بسبب إخلاء المقاعد منها وتواجد "سقالات".

 

وأوضح البابا، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" والمذاع على فضائية "ON E"، أن اختيار كنيسة العذراء بمدينة نصر، لإقامة العزاء بها، لسعت مساحاتها لاستقبال الأعداد الكبيرة المشاركة فى الجنازة والعزاء، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها دون خلق ضغط مرورى على الطرق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365