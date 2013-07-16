الغرفة التجارية ببورسعيد: على "الببلاوى" إعادة الأمن لجذب المستثمرين

أكد محمد عبد الفتاح المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حكومة الدكتور حازم البيبلاوى رئيس مجلس الوزراء تعتبر حكومة تسيير أعمال من 6 لـ7شهور تمهيدا لوضع خطط سريعة، ومن ثم فعليها إعادة الأمن والآمان وهيبة الدولة لجذب المستثمرين لضخ أموالها للنهوض بالاقتصاد.

وقال المصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك 3 استثمارات غاية الأهمية تتمثل فى الاستثمار الأجنبى والعربى والسياحة وزيادة الصادرات المصرية، لتحسين الخلل الموجود فى احتياط النقض الأجنبى لاستعادة ثقة بيوت التمويل الأجنبى.

من جانبه ناشد المصرى البيبلاوى وحكومته لوضع خطة لإنعاش الحالة الاقتصادية ببورسعيد وإعادة المنطقة الحرة، والاستفادة من موقعها الجغرافى لخدمة التجارة العالمية.