البابا تواضروس: تابعنا اقتراح الكونجرس حول ترميم الكنائس بـ"ضحكة عالية"

كتب أحمد عبد الرحمن



>بالفيديو..البابا تواضروس: تابعنا اقتراح... by youm7

علّق البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على اقتراح بالكونجرس الأمريكى بإلزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التى تم تخريبها بعد 2013، قائلا: "تابعناه بضحكة عالية"، موضحاً أن التصريح جاء بعد ثلاث سنوات من الاعتداء على الكنائس.

وتساءل البابا تواضروس، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائي "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب: "أيه اللى فكرهم النهاردة ومن أمتى يتكلموا فى حاجة تخصنا فى مصر؟"، مردفاً: "الموضوع تم وخلص بفضل توجيهات الحكومة والرئيس والقوات المسلحة، ومعظم الكنائس رممت ونهاية الشهر ده تكون خلصت".

وأضاف البابا، أن هناك أسقفية للشباب يقودها الأنبا موسى أسقف الشباب، وتأسست فى عهد البابا شنودة، ولها أنشطة كبيرة وبعضها تشترك فيها مع وزارة الشباب، ومن ضمنها وجود فرق للكشافة تضم أولاد وبنات يتربوا على "كن مستعداً"، وتقوم بدورها فى المناسبات والاحتفالات ولا يتعدى دور حفظ النظام فقط.

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه عقب تفجير الكنيسة البطرسية كان هناك تفكير بتعيين أشخاص كأمن إدارى للكنائس، موضحاً أن الكنائس لها حراسات من الداخلية لكن من الخارج.

أوضح البابا تواضروس الثانى، إنه إذا كانت كل البلاد فى يد الله.. فمصر فى قلب الله.

وأشار البابا تواضروس، إلى أن 2017 سنة مبروكة، متابعًا: "رقم 7 يشبه شخص يرفع يديه ويتوجه بالدعاء للسماء، متمنياً الخير لمصر بأكملها وأن تكون حياة المصريين هادئة"، مطالباً الشعب بالالتفات إلى العمل والجهد و الابتعاد عن الكلام فقط، لأن مصر تحتاج كل شبابها ومسئوليها لتكون فى المكانة التى تليق بها على مستوى العالم.

وعن سؤال عمرو أديب حول تشجيع بعض القساوسة والرهبان لكرة القدم، قال إنه نشاط طيب، وهناك بعض القساوسة يشجعون أندية سواء الأهلى أو الزمالك أو الأندية الأوروبية.