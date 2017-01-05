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رئيس الوحدة السعودى: أتمنى استعارة أحمد الشيخ مقابل 1.50 مليون جنيه

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رئيس الوحدة السعودى: أتمنى استعارة أحمد الشيخ مقابل 1.50 مليون جنيه رئيس الوحدة السعودى: أتمنى استعارة أحمد الشيخ مقابل 1.50 مليون جنيه

>كتب أحمد طارق

أعرب هشام مرسى، رئيس نادى الوحدة السعودى، عن أمنيته فى استعارة أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلى المعار لفريق المقاصة، مؤكداً أنه لاعب على أعلى مستوى.

 

أوضح رئيس الوحدة، خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" أنه يتمنى ضم أحمد الشيخ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل 1.50  مليون جنيه مصرى، لافتاً إلى سيتم التفاوض مع إدارة المقاصة فى حالة الرغبة فى ضم اللاعب رسمياً.

 

أضاف هشام مرسى، أنه يتمنى أيضاً التعاقد مع حسام باولو، مهاجم سموحة، أو أحمد مجدى لاعب الإنتاج الحربى، مؤكداً أن القرار النهائى بيد الجهاز الفنى لفريق الوحدة.

 

وعن عمر جمال، مهاجم الأهلى، قال رئيس الوحدة السعودى، أنه لاعب ممتاز إلا أنه من الصعب التعاقد معه لكونه يلعب فى أكبر الأندية الأفريقية.


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