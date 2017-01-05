حبس عاطل وربة منزل زورا توكيلات رسمية بالجيزة للنصب على المواطنين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة بحبس "محمد.س" عاطل و"رضا.م" ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير توكيلات رسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية وانتحال المتهم صفة مستشار بوزارة العدل، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة والأدوات المستخدمة فى التزوير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من الأوراق والتوكيلات الرسمية المزيفة وأدوات تستخدم فى التزوير، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.