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حظك اليوم برج الأسد الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات على مستوى العمل

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات على مستوى العمل حظك اليوم برج الأسد الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات على مستوى العمل

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالثقة الشديدة فى النفس.

 

برج الأسد على المستوى العاطفى

أمورك العاطفية مستقرة كثيرًا فى هذه الفترة، عليك أن تكون أكثر صراحة مع شريك الحياة، ربما تتعرض علاقتكما لبعض الضغوط إلا أنك قادر فى النهاية على تجاوزها بكل قوة.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى 

بعض التغيرات تطرأ على مستوى العمل، من الأفضل أن تكون هادئا وأكثر قوة فى التعامل مع مثل هذه الأمور، من المهم كذلك أن تكون على دراية بأن كل تصرف تقوم به يؤثر عليك فى المستقبل. 

 

برج الأسد على الصعيد الصحى 

حياتك الصحية تحتاج إلى بعض الاهتمام، الذهاب إلى الصالات الرياضية أصبح أمرا حتميا، كما أنه من المتوقع أن تصاب بفيروس الإنفلونزا.

 

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة 

يتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات خلال الفترة المقبلة، ربما تحدث لك بعض الظروف العائلية الطارئة ولكنها سرعان ما تنتهى. 

 


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مصر 365

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