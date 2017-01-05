أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء 5/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم مبهر بالنسبة لك

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء 5/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم مبهر بالنسبة لك حظك اليوم برج العذراء 5/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم مبهر بالنسبة لك

>

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويبدأ برج العذراء فى الفترة من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر، ويتميز أبناء هذا البرج بالذكاء، وهو برج ناقد بالفطرة.

 

 

برج العذراء على الصعيد المهنى:

كن منفتحًا جدًا ورحب بكل فرص السفر، هذه الفرصة ستمولك بكمية لا بأس بها من المال، بالنسبة لأولئك الذين يدرسون قد تحصلون على فرص رائعة من مصادر غير متوقعة.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم سوف تتمتع بجو رومانسى جديد تمامًا ومنعش، ودفء من أقرب علاقاتك التى تعم يومك، اغتنم هذه الفرصة للاستمتاع ببعض الوقت وخلق بعض الذكريات الجميلة، ويمكنك أن تفعل شيئا خاصا لشريك حياتك اليوم.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

صحتك ستكون ممتازة اليوم، استمع إلى بعض الموسيقى أو اذهب لنزهة، أحد أفراد الأسرة قد يعانى من مرض بسيط وقد تضطر إلى تمريضه، بالإضافة إلى أن الإجهاد العقلى سيكون أيضًا أقل بكثير اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: 

الصداقة هى موضوع اليوم، يمكنك لقاء بعض الأصدقاء القدامى أو قد تزور واحدًا منهم فجأة، تسعى أيضًا لمساعدة أحد الأصدقاء للخروج من مأزقه اليوم. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى