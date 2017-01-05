حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية كبيرة فى طريقها لك نهاية اليوم

هو أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والاندفاع رغم طيبتهم، إنه برج القوس الذى يتميز أصحابه بالعاطفة والطموح الشديد، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لأبناء برج القوس على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

التزاماتكم فى مجال العمل تبدأ الآن فى إتيان ثمارها وهناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم، وذلك نتيجة لإخلاصك وعملك الجاد انطلاقًا من الشعور بالمسئولية.

القوس على الصعيد العاطفى:

اليوم بمثابة فرصة ثانية لك، هذا هو أفضل وقت لإصلاح الصداقات الخاصة بك، إنه يوم جيد للغفران والنسيان، ويمكن أن تقترب من شخص ما وتحاول بدء بداية جديدة معه.

القوس على الصعيد الصحى:

صحتك البدنية فى حالة جيدة، بينما عواطفك فى حالة هشة، وقد يبدأ تأثير الإجهاد المتراكم على صحتك إذا لم تتخذ خطوات تمنع هذا فى الوقت المناسب، تجنب أى خلافات خصوصًا فيما يتعلق بالأشياء القريبة من قلبك.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة:

هذا هو الوقت المثالى لتنفيذ الأفكار الإبداعية الخاصة بك وتوسيع تفكيرك، تشغل نفسك فى بعض الأنشطة الذهنية أو التدريب المهنى والتى سوف تساعدك على اتخاذ ميزة عن الآخرين.