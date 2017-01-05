أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية كبيرة فى طريقها لك نهاية اليوم

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية كبيرة فى طريقها لك نهاية اليوم حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية كبيرة فى طريقها لك نهاية اليوم

>

هو أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والاندفاع رغم طيبتهم، إنه برج القوس الذى يتميز أصحابه بالعاطفة والطموح الشديد، ويقدم "اليوم السابع" لأبناء برج القوس على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى. 

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى: 

التزاماتكم فى مجال العمل تبدأ الآن فى إتيان ثمارها وهناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم، وذلك نتيجة لإخلاصك وعملك الجاد انطلاقًا من الشعور بالمسئولية. 

 

القوس على الصعيد العاطفى: 

اليوم بمثابة فرصة ثانية لك، هذا هو أفضل وقت لإصلاح الصداقات الخاصة بك، إنه يوم جيد للغفران والنسيان، ويمكن أن تقترب من شخص ما وتحاول بدء بداية جديدة معه. 

 

القوس على الصعيد الصحى: 

صحتك البدنية فى حالة جيدة، بينما عواطفك فى حالة هشة، وقد يبدأ تأثير الإجهاد المتراكم على صحتك إذا لم تتخذ خطوات تمنع هذا فى الوقت المناسب، تجنب أى خلافات خصوصًا فيما يتعلق بالأشياء القريبة من قلبك. 

 

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة: 

هذا هو الوقت المثالى لتنفيذ الأفكار الإبداعية الخاصة بك وتوسيع تفكيرك، تشغل نفسك فى بعض الأنشطة الذهنية أو التدريب المهنى والتى سوف تساعدك على اتخاذ ميزة عن الآخرين. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى