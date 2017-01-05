حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص رومانسية كثيرة فى طريقها إليك

حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى:

الأمور المالية ليست على ما يرام اليوم، ومسألة النفقات يمكن أن تصبح قضية حساسة فى عائلتك، وهذا الشعور يجعلك تشعر بانعدام الأمن وتنفق على أشياء لست بحاجة إليها، ينبغى تجنب الميل نحو البخل لأن التدفق النقدى الخاص بك سوف يستمر فى التحسن.

الحوت على الصعيد العاطفى:

اليوم حولك فرص رومانسية كثيرة ومع ذلك تحتاج إلى التحقق من أولوياتك الخاصة قبل اختيار شريك حياتك بحيث لا تنشأ أى مشاكل فى المستقبل.

الحوت على الصعيد الصحى:

لقد آن الأوان لتدرك أن صحتك بحاجة إلى تطوير، واليوم جيد لبدء نظام صحى وبدء ممارسة الرياضة، وتحديدًا السباحة أو الأنشطة المائية الأخرى.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

كنت بحاجة إلى مساعدة، وتتلقى دعوة فى الوقت المناسب من صديق أو معلم يجعلك تقطع شوطًا كبيرًا فى هذا وتنعم براحة البال، لا تدع ذاتك تقف فى طريق الضرورة العملية.