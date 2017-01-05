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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احذر من السباحة اليوم وحالتك الصحية جيدة جدًا

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احذر من السباحة اليوم وحالتك الصحية جيدة جدًا حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احذر من السباحة اليوم وحالتك الصحية جيدة جدًا

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بذكاء فطرى ويعشق الانطلاق حتى أنه يكره أن يكون فى منصب قيادى ويفضل على ذلك أن يبذل مجهودًا فى تحقيق الإنجاز فى العمل.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

من المرجح أن تفتح لك جبهة مهنية اليوم وستكون فرصة عظيمة، فيمكنك الحصول على عرض عمل رائع حقًا كنت تنتظره كثيرًا، وأخيرًا بعد صبر قد تحصل عليه.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

 فى الآونة الأخيرة أهملت جميع أنواع العلاقات فى حياتك، ولكن قبل فوات الأوان يجب أن تصلح هذه الفجوة، وقفت مع شريك حياتك من قبل فى أوقات محنته، ولكن لا تستطيع أن تفعل ذلك، ستلاحظ أن عيوب شريك قد تحسنت كثيرًا.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

هناك فرصة وقوع حادث متعلقة بالمياه اليوم، إذا كنت تمارس السباحة، أو الإبحار أو ركوب الأمواج، فإنه من الحكمة أن تتخذ احتياطات إضافية خلاف ذلك، حالتك الصحية جيدة، قد تكون مصدر إلهام للانضمام إلى ممارسة اليوجا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

هناك تغير فى الأحداث ربما تضطرك لتغيير قرار كنت أخذته عن دراسة، ومن المرجح أن تؤثر تلك الأحداث على كل ما تبذلوه من خطط قصيرة المدى.


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مصر 365

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