حظك اليوم برج الثور ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكاسب مالية أكثر مما تتوقع

يتميز هذا البرج بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن، وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد، هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهني:

اليوم هو وقت التركيز على مواهبك، فلا تقلق بشأن نقاط ضعفك، لأن هذا هو عصر انتصار بالنسبة لك، كن صارما وحاسما مع إستراتيجية عملك، ولابد أن تكون دقيقًا للغاية فى كلامك، قد تتلقى ثروة غير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو من استثماراتك الماضية.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

قمت مؤخرًا بالدخول فى علاقة رومانسية، أنت تعرف هذا الشخص من فترة لكن أنت الآن فى ذهول من معرفة الجانب الآخر من شخصيته، كما أنه سيقول إنه فشل فى فهم طموحاتك.

برج الثور على الصعيد الصحى:

قد تعانى من مشاكل متعلقة بعسر الهضم اليوم، ولكن عليك أن تدرك أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الجهاز الهضمى الخاص بك ولكن القلق والتوتر هو السبب، ولا بد أن تتبع التمارين العقلية وأساليب التخلص من التوتر، وتغيير نظامك الغذائى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

ربما ستطلب المساعدة من شريك حياتك للخروج من وضع ما، هذا هو الوقت لبعض الاتصالات الحميمية، وستحصل على مكاسب مالية أكثر مما تتوقع، ولكن خذ حذرك من كلماتك التى من الممكن أن تؤذى أحدًا.