أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكاسب مالية أكثر مما تتوقع

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكاسب مالية أكثر مما تتوقع حظك اليوم برج الثور ليوم الخميس 5/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكاسب مالية أكثر مما تتوقع

>

يتميز هذا البرج بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن، وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد، هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الثور على الصعيد المهني:

اليوم هو وقت التركيز على مواهبك، فلا تقلق بشأن نقاط ضعفك، لأن هذا هو عصر انتصار بالنسبة لك، كن صارما وحاسما مع إستراتيجية عملك، ولابد أن تكون دقيقًا للغاية فى كلامك، قد تتلقى ثروة غير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو من استثماراتك الماضية.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

قمت مؤخرًا بالدخول فى علاقة رومانسية، أنت تعرف هذا الشخص من فترة لكن أنت الآن فى ذهول من معرفة الجانب الآخر من شخصيته، كما أنه سيقول إنه فشل فى فهم طموحاتك.

 

برج الثور على الصعيد الصحى:

قد تعانى من مشاكل متعلقة بعسر الهضم اليوم، ولكن عليك أن تدرك أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الجهاز الهضمى الخاص بك ولكن القلق والتوتر هو السبب، ولا بد أن تتبع التمارين العقلية وأساليب التخلص من التوتر، وتغيير نظامك الغذائى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

ربما ستطلب المساعدة من شريك حياتك للخروج من وضع ما، هذا هو الوقت لبعض الاتصالات الحميمية، وستحصل على مكاسب مالية أكثر مما تتوقع، ولكن خذ حذرك من كلماتك التى من الممكن أن تؤذى أحدًا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى