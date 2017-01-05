تجار جمال يحاولون قطع طريق أبوسمبل بأسوان احتجاجا على حجز شحنة سودانية

أسوان - عبد الله صلاح

حاول مجموعة من تجار الجمال بمحافظة أسوان، قطع الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" مساء اليوم، الأربعاء، احتجاجا على تأخر عينات تحاليل عينة من شحنة الجمال القادمة من السودان.

انتقلت على الفور القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع تجمع التجار بالقرب من المحجر البيطرى بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وأقنعوا المحتجين بفض تجمهرهم ومخاطبة المسئولين فى القاهرة بسرعة إرسال نتائج عينات شحنة الجمال، وهو الأمر الذى لاقى قبولا لدى المحتجين الذين فضوا تجمهرهم بعد فترة قصيرة من التجمع على الطريق.

وكان عدد من تجار الجمال احتجوا على احتجاز شحنة للجمال قادمة من السودان فى طريقها إلى مدينة دراو بمحافظة أسوان، بعد الاشتباه فى إصابة عدد من الجمال بفيروس الكورونا، مما أدى إلى تعطل الشحنة كاملة والمنتظر طرحها فى الأسواق يوم السبت المقبل.