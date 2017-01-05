رئيس مجلس النواب التونسى: الشعب الليبى وحده يقرر مصيره

كتب - أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس نواب الشعب التونسى محمد الناصر، فى قصر باردو.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبى والوفد المرافق له تونس وكان فى استقبالهم بمطار قرطاج العالمى، رئيس مجلس الشعب التونسى محمد الناصروعدد من أعضاء مجلس الشعب التونسى.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى عمق العلاقات التاريخية والحضارية التى تربط البلدين الشقيقين، مبرزا موقف تونس المساند للشعب الليبى ولوحدته ولاستقرار ليبيا وأمنها.

وأوضح أن الشعب الليبى هو من يقرر مصيره بنفسه، معتبرا أن حل الأزمة يكون بالحوار والاتفاق السياسى.

من جهته قال رئيس مجلس النواب الليبى إن ليبيا تريد من تونس الوقوف إلى جانبها لمنع التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، مؤكدا أنها لا تريد أن تكون دولة تابعة لأحد أو تحت وصاية أى أحد لأنها دولة مستقلة منذ أكثر من 65 سنة.

وأوضح أن ليبيا مستعدة للتعامل مع جميع الأطراف شرط المحافظة على كرامة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالها، مضيفا أن ليبيا تريد أن تسلك نهج الحوار والاتفاق السياسى لكنها ترفض ما يتعارض مع مصلحتها.

صرح المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى أن رئيس البرلمان الليبى من المقرر أن يلتقى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، ووزير الخارجية خميس، إضافة للقاء المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر وذلك حول آخر المستجدات عن الذى اعترى الاتفاق السياسى، وما تم طرحه حوله فى الاجتماعات التى عقدت فى مصر والجزائر والمغرب وتونس فى الآونة الأخيرة.