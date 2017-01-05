البابا تواضروس: الرئيس قال لى بعد حادث البطرسية "مش هنسيب تارنا"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفه عقب حادث البطرسية، وقال له: مش هنسيب تارنا.

وأكد البابا خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" على فضائية "oN E" مع الإعلامى عمرو أديب، إنه تلقى خبر تفجير الكنيسة البطرسية خلال العظة فى القداس حينما كان يزور اليونان كأول زيارة للبطريرك المصرى للكنيسة اليونانية من قرون، وكان الخبر شئ مؤلم، وعندما خرج من الكنيسة اتصل به الرئيس السيسى، وكان أول من هاتفه ليعزيه فى هذا المصاب وأظهر تعاطفه ومشاعره الطيبة ومن الوهلة الأولى ذكر أن هذا ليس مصاب للكنيسة ولكنه مصاب لمصر كلها، وقال :"مش هنسيب تارنا".

وأضاف البابا خلال لقائه أن تفجير الكنيسة البطرسية مصاب جلل حل بمصر، موضحاً أن مصر تنجرح بهذه الأعمال الإرهابية.

وأشار إلى أنه فى بداية العام الجديد كانت فرصة طيبة لصلاة القداس واجتماع لأسر الشهداء والمصابين، وكانت البداية الجديدة والمفرحة بالكنيسة البطرسية، مشيراً إلى أنها صلاة صعبة ومؤلمة بكل ما صاحبها من حادث، ولكن اليقين والإيمان والرجاء موجودون فى القلب وخاصة مع بداية عام جديد يعطى نوع من التفاؤل.