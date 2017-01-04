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حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 5 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 5 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 5 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: خلافات عابرة مع الزملاء على أولويات العمل، لكن الأمر ولا يستحق الذكر

عاطفياً: الرتابة في العلاقة بالشريك يدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها

صحياً: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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