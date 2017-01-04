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الشرطة تضبط ورشه لتصنيع الأسلحة بالمنيا

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الشرطة تضبط ورشه لتصنيع الأسلحة بالمنيا الشرطة تضبط ورشه لتصنيع الأسلحة بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الاجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط ورشه لتصنيع الأسلحة الغير مرخصة.

 

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اخطار من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي، يفيد ضبط " كمال .ك .ج"، 70 سنه فلاح من قرية زاوية الجدامي التابعه لمركز مغاغة، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع والأداوات المستخدمة في التصنيع، وهي عباره عن "9 مبرد حديدي و2 شاكوش حديدي و2 صفيحة منشار و2 شنيور كهربائي و4 سسته حديديه و15 بنطه حديدية مختلفة الأحجام".

 

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33 لسنة 2017 اداري مركز مغاغة.

 

 


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